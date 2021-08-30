Участник трагического сплава рассказал, как погиб вице-президент алтайской Федерации рафтинга

Спортсмен-водник Андрей Яковенко, участвовавший в сплаве, в котором погиб вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края Кирилл Косогоров, рассказал, как произошла трагедия. Историю он опубликовал в социальной сети Вконтакте.

Как рассказал Андрей Яковенко, в день трагического сплава Кирилл Косогоров «чувствовал себя не очень», однако выпил обезболивающее и все равно отправился в поход.

Проснулись 27 августа, легкий завтрак. Кирилл чувствовал себя «не очень», но выпил «Нимесил» и вроде полегчало. Вышли на воду примерно в 10:35. Успешно проехали «Камикадзе». Подъехали к «Троглодиту» примерно в 10:50. На заходе справа — вертикальный слив, слева — чистый серповидный язык. Кирилл ехал первым, на предложение посмотреть сказал, что и так все нормально, и прыгнул справа. Я шел предпоследним, увидел, что справа отрыв воды, и поехал по языку. Где-то в середине языка увидел, что Кирилл варится под сливом.

По словам товарища, Кирилла стало «вымывать» из-под водопада. Когда спортсмен уже начал вылезать из лодки, его тело и голова все еще были под водой, но было видно, что спортсмен двигается.

«Еще пара секунд, и Кирилл всплывает отдельно от лодки, уже лицом вниз. Видимо, в эти пару секунд что-то произошло под водой, возможно, удар головой о камень. После, когда уже поймали, увидели на каске довольно сильные царапины и го-про, срезанную под самую крепежную площадку».

Спортсмены около 6 минут пытались догнать тело — и по воде, и по берегу, — но когда достали его, ни пульса, ни дыхания уже не было. В течении часа они пытались реанимировать друга, безрезультатно.

Напомним, трагедия произошла на нижнем ущелье Башкауса в Республике Алтай. Известно, что это один из опаснейших маршрутов бывшего СССР — непрерывная цепь сложных препятствий. 10−12 порогов там имеют шестую категорию сложности.