Вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края утонул во время сплава

Не стало Кирилла Косогорова, профессионального каякера, организатора сибирских соревнований, а также вице-президента региональной Федерации рафтинга и гребного слалома.

Трагедия произошла на нижнем ущелье Башкауса. Известно, что это один из опаснейших маршрутов бывшего СССР — непрерывная цепь сложных препятствий. 10−12 порогов там имеют шестую категорию сложности.

Подробности происшествия уточняются.

Кирилл Косогоров родился 28 декабря 1988 года. Он кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, чемпион Алтайского края по гребному слалому, чемпион фестиваля «Great Altai. China 2015», призер каяк-гонки «Alseseca race 2016» (Мексика). Увлекаться водным спортом начал в клубе при Алтайском краевом центре детско-юношеского туризма и краеведения.

На его счету более десятка первопрохождений в России, Китае и Испании. Участвовал и организовывал экспедиции по рекам максимальной категории сложности. На воде проводил по 120−150 дней в году. В 2020 году путешествовал по Африке, где также сплавлялся.