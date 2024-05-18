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Происшествия

Участника «Давай поженимся» обвинили в убийстве

В Луганске завершили расследование убийства 10-летней давности, сообщило региональное управление Следкома.

Обвиняемый по делу задержан.

Он проходит по нескольким статьям УК РФ — похищение человека, убийство.

Ему грозит пожизненное заключение, указывает РБК.

Версия

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в Краснодон. Обратились к прохожим, чтобы уточнить, правильно ли они едут. У одного из прохожих заметили ценные вещи. Погрузили в автомобиль, увезли в лес. Там застрелил одного из прохожих, а тело спрятал.

И скрылся из ЛНР. Когда в регион стал российским, следователи вернулись к делу.

Обвиняемого задержали в Батайске Ростовской области и перевезли в Луганск.

О судьбе подельника ничего не сообщается.

Телевидение

В 2019 он году принимал участие в программе «Давай поженимся!», однако невеста его не выбрала, пишет РИА Новости.

Ранее парень убил бездомного и спрятал голову в чулане. Это произошло в США.

19-летний парень убил 69-летнего бездомного еще в 2021 году.

Известно, что он расчленил его тело и принес некоторые части домой. Страшную находку обнаружила мама молодого человека.

С полицейскими парень говорил спокойно и невозмутимо отвечал об отрезанной голове и руке. Также он рассказал, что всегда хотел убить человека, чтобы почувствовать, какого это.

Американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

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