Участники картеля из Барнаула дорого заплатят за махинации на торгах медучреждений двух Алтаев

Ранее позицию регионального управления антимонопольной службы по делу также поддержали арбитражные суды первой и апелляционной инстанций. Сейчас компании пытаются обжаловать наложенные штрафы в судебном порядке.
Altapress.ru уже писал об этом нашумевшем деле. Напомним, краевое УФАС признало «Медикал Групп» и «Медресурс» нарушившими антимонопольное законодательство еще в 2019 году. В период с 2017-го по 2018-й компании реализовывали картельное соглашение.
Они совместно приняли участие в семи аукционах на поставку расходных материалов, медицинского инвентаря и оборудования для нужд учреждений здравоохранения Алтайского края и Республики Алтай. Общая сумма контрактов составила 19,8 млн рублей.
Судам удалось подтвердить доводы антимонопольного органа об использовании фирмами определенной модели поведения на торгах при отсутствии разумных экономических причин.
Иными словами, компании использовали стратегию поддержания цены. В результате они поочередно выигрывали контракты со снижением начальной максимальной стоимости.
При этом в торгах с высокой конкуренцией и наличии ценовых предложений от иных участников закупок, их поведение было иным. В данных условиях понижение начальной максимальной цены контракта достигало существенных значений.
«Использование компаниями единой инфраструктуры при оформлении заявок и участии в торгах, а также иные факты обмена информацией и экономические взаимоотношения между фирмами, установленные в рамках антимонопольного расследования, также приняты судом в качестве надлежащего аргумента доказательной базы», — отмечает пресс-служба краевого УФАС.