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Происшествия

Участники крестного хода избили полицейского палкой

В Старой Ладоге Ленинградской области участники крестного хода в честь 800-летия Александра Невского напали на полицейского с палками, сообщает 47news.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Правоохранитель сделал им замечание по поводу распития алкоголя в общественном месте.

Происшествие случилось в Никольском мужском монастыре вечером.

Водитель отдельного взвода ППС полиции, подошел к участникам крестного хода — двум мужчинам и женщине.

Он напомнил им об административной статье, запрещающий распивать спиртные напитки в общественных местах (часть 1 статьи 20.20 КоАП).

Участники крестного хода в ответ атаковали полицейского палкой от хоругви — это религиозное знамя с образом Иисуса Христа.

Какие травмы получил полицейский, не сообщается, пишет polit.ru.

Возбуждено уголовное дело по уголовной статье о применении силы к представителю власти.

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