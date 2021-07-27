Участники крестного хода избили полицейского палкой

Правоохранитель сделал им замечание по поводу распития алкоголя в общественном месте.
Происшествие случилось в Никольском мужском монастыре вечером.
Водитель отдельного взвода ППС полиции, подошел к участникам крестного хода — двум мужчинам и женщине.
Он напомнил им об административной статье, запрещающий распивать спиртные напитки в общественных местах (часть 1 статьи 20.20 КоАП).
Участники крестного хода в ответ атаковали полицейского палкой от хоругви — это религиозное знамя с образом Иисуса Христа.
Какие травмы получил полицейский, не сообщается, пишет polit.ru.
Возбуждено уголовное дело по уголовной статье о применении силы к представителю власти.