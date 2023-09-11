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Происшествия

Появились подробности нападения подростка на сотрудников школы в Ростовской области

В Ростовской области 15-летний подросток с ножом напал на школьников. Учитель математики успел закрыть дверь изнутри, чтобы другие дети не вошли в здание.

Маньяк.
Маньяк.
Анна Зайкова

По информации Mash, 15-летний мальчик Гриша приехал в школу к 8:00, хотя первый урок начинался только через 50 минут.

На входе он вытащил нож и начал угрожать вахтерше. Та попыталась нажать экстренную кнопку, но не получилось - подросток порезал ей руки. Именно в этот момент математик и успел закрыть дверь, а потом - обезвредить нападавшего. Подросток пытался сбежать, но не удалось.

Во время ЧП классные руководители сказали детям оставаться дома.

После происшествия уроки в школе отменили. Среди пострадавших - дедушка, которые привел первоклассницу на уроки, учительница английского и вахтерша. Все они пытались остановить Гришу. Математика не ранили.

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