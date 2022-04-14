14 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Учредителя алтайской газеты задержали за фейки об армии РФ

В Республике Алтай завели уголовное дело из-за опубликованной в СМИ ложной информации о российской армии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Обыски в редакции.
Обыски в редакции.
Кадр оперативной съемки.

Силовики задержали владельца газеты «Листок» Сергея Михайлова, уточняют «Новости Горного Алтая».

Установлено, что с марта по апрель в газете под видом достоверных сведений публично распространялась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

«В совершении преступления подозревается 45-летний житель Горно-Алтайска, который был задержан на территории другого региона. Накануне по месту жительства и на рабочем месте фигуранта проведены обыски», — сообщили в полиции.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в СУ СКР по Республике Алтай.

А ранее двух жителей Республики Алтай привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость