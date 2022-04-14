Учредителя алтайской газеты задержали за фейки об армии РФ

Силовики задержали владельца газеты «Листок» Сергея Михайлова, уточняют «Новости Горного Алтая».
Установлено, что с марта по апрель в газете под видом достоверных сведений публично распространялась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
«В совершении преступления подозревается 45-летний житель Горно-Алтайска, который был задержан на территории другого региона. Накануне по месту жительства и на рабочем месте фигуранта проведены обыски», — сообщили в полиции.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в СУ СКР по Республике Алтай.
А ранее двух жителей Республики Алтай привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.