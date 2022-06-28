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Происшествия

Удалось локализовать крупный лесной пожар на Алтае

Крупный лесной пожар, действовавший в Угловском районе Алтайского края с 22 июня, к утру 28-го удалось локализовать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое Минприроды.

Лесной пожар
Лесной пожар
СС0

В 08:45 пожар локализован.

Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации пожара в Озеро-Кузнецовском лесничестве (Угловский район). Идет опашка кромки пожара минерализованными полосами, проливка водой пней, валежника.

Дотушивание очагов внутри пожара производится лесными пожарными и техникой.

Площадь пожара составляет 3409 га государственного лесного фонда.

Перехода огня на населенные пункты не допущено, пострадавших нет.

Три дня в зоне, охваченной огнем, работал самолет-амфибия БЕ-200ЧС, который произвел 12 сбросов воды общим объемом 108 тонн.

Ранее искусственные осадки начали вызывать для тушения лесных пожаров в Сибири.

Возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.

На территории региона действует особый противопожарный режим.

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