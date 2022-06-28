Удалось локализовать крупный лесной пожар на Алтае

В 08:45 пожар локализован.
Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации пожара в Озеро-Кузнецовском лесничестве (Угловский район). Идет опашка кромки пожара минерализованными полосами, проливка водой пней, валежника.
Дотушивание очагов внутри пожара производится лесными пожарными и техникой.
Площадь пожара составляет 3409 га государственного лесного фонда.
Перехода огня на населенные пункты не допущено, пострадавших нет.
Три дня в зоне, охваченной огнем, работал самолет-амфибия БЕ-200ЧС, который произвел 12 сбросов воды общим объемом 108 тонн.
Ранее искусственные осадки начали вызывать для тушения лесных пожаров в Сибири.
Возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.
На территории региона действует особый противопожарный режим.