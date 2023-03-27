27 марта
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Происшествия

29 ударов ножом. Женщина из Алтайского края действовала наверняка

67-летняя жительница Хабаровского района 29 раз ударила односельчанку ножом во время посиделок осенью 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Приятельницы распивали друг с другом спиртное. В какой-то момент они начали ссориться из-за ревности.

Раздраженная высказываниями подруги, подсудимая несколько раз ударила ее по голове и лицу неизвестным предметом.

После обвиняемая взяла нож и не менее 29 раз вонзила его в голову, шею и туловище пострадавшей. От полученных ран и сильной кровопотери потерпевшая скончалась на месте.

Подсудимая отрицала вину и пыталась увести подозрение следствия на мужа убитой. Однако на первых допросах она уже проговорилась, что в предполагаемое время преступления выпивала с потерпевшей.

Жительницу Хабаровского района приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее пенсионерка убила мужа сковородкой. Женщин сообщила, что сделала это из соображений самозащиты.

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