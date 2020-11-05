17 ударов топором. Жительница Барнаула отсидит 4 года за жестокое убийство брата

62-летняя жительница Барнаула после затяжного конфликта зарубила топором собственного брата. Суд вынес ей приговор, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Все произошло летом 2019 года в одной из квартир. Из-за длительных конфликтных отношений на бытовой почве между сестрой и братом произошла ссора.

«Войдя к нему в комнату осужденная, имеющимся топором, нанесла не менее 17 ударов в жизненно-важные органы брата. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Суд принял во внимание доводы следователей и признал женщину виновной. Она проведет 4 года в колонии общего режима.

Ранее 44-летний житель Калманского района не менее 60 раз черенком топора ударил женщину, которая не хотела уходить.