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Происшествия

Уехал на стройку и не вернулся: бесследно исчез актер из сериала "Папины дочки"

Актер из известного сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве, сообщает ИА Regnum.

Его мать рассказала, что еще 12 мая ее сын вышел из дома и пропал. По словам женщины, актер поехал забирать деньги за подработку на стройке в Подмосковье, указывает Lenta.ru.

Дело в том, что в последнее время у актера практически не давали ролей. И он подрабатывал в строительной фирме. Собственно, куда и уехал за деньгами.

Телефона с собой у артиста не было — недавно мужчину ограбили.

Известно, что полицейские проверили больницы, изучили сводки по происшествиям. Тщетно.

Пропавший — 1975 года рождения. Окончил Российский государственный институт. Его мать долгое время работала на "Мосфильме". И Андрей часто бывал на съемках с детства. Получал эпизодические роли. Впоследствии стал писать сценарии.

Ранее назвали причину смерти участницы «Дома 2», тело которой пролежало в квартире несколько дней. Сначала писали, что тело Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день. Затем сообщили, что точную цифру назвать нельзя.

Знакомая Либерж сообщила журналистам, что вскрытие тела девушки показало остановку сердца.

Парапсихолог Джулия Лу знала Кпадону. По ее словам, у девушки был алкоголизм. Также она употребляла наркотики. По словам эксперта, Либерж Кпадону страдала от депрессии.

Из-за длительного приема разных препаратов Кпадону часто пребывала в измененных состояниях, постоянно пропадала и могла без причины просто прекратить общаться. Поэтому о ее смерти узнали не сразу. Думали, что девушка в очередной раз решила пропасть на 2-3 недели из поля зрения.

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