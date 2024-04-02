Сообщения о смерти 36-летней участницы «Дома 2» Либерж Кпадону появились в СМИ 31 марта. Сначала писали, что тело девушки пролежало в квартире 41 день. Затем сообщили, что точную цифру назвать нельзя. О причинах смерти рассказали «Комсомолке».

Знакомая Либерж сообщила журналистам, что вскрытие тела девушки показало остановку сердца.

Парапсихолог Джулия Лу знала Кпадону. По ее словам, у девушки был алкоголизм. Также она употребляла наркотики. По словам эксперта, Либерж Кпадону страдала от депрессии.

Из-за длительного приема разных препаратов Кпадону часто пребывала в измененных состояниях, постоянно пропадала и могла без причины просто прекратить общаться. Поэтому о ее смерти узнали не сразу. Думали, что девушка в очередной раз решила пропасть на 2-3 недели из поля зрения.

Кто такая Либерж Кпадону

Отец Кпадону, кандидат геолого-минералогических наук, родом из Африки, а мама — из Санкт-Петербурга. На телестройку девушка пришла в 2011 году.

Кпадону уходила и возвращалась на «Дом 2» много раз. Она была в отношениях с Иваном Барзиковым и Евгением Рудневым. За последнего Либерж вышла замуж в 2014 году, но уже через год пара развелась.

Сообщают, что у Либерж был рак легких, а также она перенесла операцию за несколько недель до смерти.

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