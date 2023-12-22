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Финал шоу "Фантастика" будет посвящён памяти Дмитрия Красилова: фото Пухляша на съёмках

18 декабря не стало Дмитрия Красилова, постоянного и самого позитивного члена жюри шоу "Фантастика". Руководство Первого канала приняло решение посвятить два уже отснятых, но ещё не вышедших в эфир выпуска памяти Пухляша.

Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.

Впервые наш земляк Дмитрий Красилов, танцующий с восьми лет, появился на телевидении в 2017 году как участник кастинга на шоу "Танцы". Удивив всех членов жюри своей пластичностью при достаточно корпулентной внешности, он не попал на основную сетку конкурса, зато получил приглашения на съёмки различных телепроектов. Начав с молодёжных и нишевых каналов вроде "Пятницы" и МУЗ-ТВ, выпускник Алтайского институт культуры дорос до Первого канала.

Дмитрий Красилов на шоу &quot;Фантастика&quot;.
Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.
Дмитрий Красилов на шоу &quot;Фантастика&quot;.
Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.
Дмитрий Красилов на шоу &quot;Фантастика&quot;.
Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.

По ходу первого сезона шоу "Фантастика" он заменил инертного Диму Билана, который откровенно отбывал номер. Позитив и музыкальная эрудиция добавили шоу динамики. Вот почему во втором сезоне он уже был постоянным членом жюри и главной зажигалочкой.

"Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включённым в съёмочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера "Фантастики" - во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но ещё не показанных выпуска шоу - "Дуэты" и "Финал". Мы посвящаем их памяти Димы", - говорит главный продюсер развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта.

Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.

Ближайший выпуск 22 декабря - "Дуэты". Участники "Фантастики", скрывающиеся за аватарами, впервые в сезоне выйдут на сцену вместе со звёздами. Фрекен Бок станцует "Ягоду малинку" с Хабибом, Трубадур найдёт "Напрасные слова" в дуэте с Александром Малининым, Антон и Ани Лорак исполнят "Сопрано". Глядя на ITихона и Люсю Чеботину, заплачет Голливуд, и Пеппи и Нюша вдвоём завоют на Луну. Королева скроется в "Лабиринте" вместе с Александром Панайотовым, а Матильда подарит своё сердце Александру Воробьёву.

29 декабря, в заключительном выпуске второго сезона, мы узнаем имя победителя.

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