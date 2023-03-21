21 марта
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Происшествия

Уехала в оздоровительный салон и не вернулась. В сибирском лесу нашли тело пропавшей женщины

Жительницу Красноярска нашли мертвой в Иркутской области, пишет Газета.Ru.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Обгоревшее тело женщины обнаружено в лесу.

Она пропала еще 3 марта.

Женщина уехала из оздоровительного салона в Красноярска на Mercedes бордового цвета. В этот день она не вернулась домой, — говорится в заявлении.

В полицию обратилась ее знакомая.

По подозрению в убийстве женщины задержан 44-летний житель Красноярска. Региональный СКР устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее четырех пропавших в феврале жителей Алтайского края нашли мертвыми. Также стали известны подробности гибели 16-летнего парня, замерзшего насмерть на Алтае.

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