Уехала в оздоровительный салон и не вернулась. В сибирском лесу нашли тело пропавшей женщины

Обгоревшее тело женщины обнаружено в лесу.
Она пропала еще 3 марта.
Женщина уехала из оздоровительного салона в Красноярска на Mercedes бордового цвета. В этот день она не вернулась домой, — говорится в заявлении.
В полицию обратилась ее знакомая.
По подозрению в убийстве женщины задержан 44-летний житель Красноярска. Региональный СКР устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее четырех пропавших в феврале жителей Алтайского края нашли мертвыми. Также стали известны подробности гибели 16-летнего парня, замерзшего насмерть на Алтае.