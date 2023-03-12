12 марта
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Жизнь

Четырех пропавших в феврале жителей Алтайского края нашли мертвыми

В Алтайском крае из 26 пропавших в феврале жителей Алтайского края четверо оказались мертвы. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Алтайского края.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

За февраль 2023 года в поисковый отряд поступило 26 заявок на поиск пропавших жителей Алтайского края.

19 из них нашли живыми. Четверых обнаружили погибшими. Поиски еще одного пропавшего продолжаются по сей день. Оставшиеся две заявки оказались неподтвержденными.

Также стало известно, что в феврале в поисковый отряд никто не обращался с заявкой о поиске родственников.

Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поисках пропавших.

Ранее стали известны подробности гибели 16-летнего парня, замерзшего насмерть на Алтае.

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