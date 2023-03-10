10 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Стали известны подробности гибели 16-летнего парня, замерзшего насмерть на Алтае

Стало известно, почему молодой человек, возвращавшийся с вечеринки друга, не дошел до дома в селе Заринского района. Подробности сообщила «КП — Барнаул».

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
СС0

По предварительной информации, парень отправился 7 марта на день рождения старшего приятеля, которому исполнилось 25 лет. Они отмечали в сельском Доме культуры.

Парни играли в бильярд и употребляли спиртное. Сельчане предполагают, что подростка споили. Его никогда не видели пьяным, и он сам пропагандировал здоровый образ жизни.

По информации регионального Следкома, молодые люди стали расходиться поздно вечером. Парень проводил друга и отправился домой.

До трех часов ночи он поддерживал связь с матерью и отвечал на ее сообщения. После у него сел телефон.

Утром тело школьника случайно нашел один местных жителей в снегу у леса. Он замерз насмерть.

Похороны пройдут 10 марта, погибшего будут отпевать в храме. Односельчане знали его как хорошего парня из благополучной семьи.

Ранее полицейские раскрыли убийство российской первокурсницы спустя 20 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость