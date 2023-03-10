Стали известны подробности гибели 16-летнего парня, замерзшего насмерть на Алтае

По предварительной информации, парень отправился 7 марта на день рождения старшего приятеля, которому исполнилось 25 лет. Они отмечали в сельском Доме культуры.
Парни играли в бильярд и употребляли спиртное. Сельчане предполагают, что подростка споили. Его никогда не видели пьяным, и он сам пропагандировал здоровый образ жизни.
По информации регионального Следкома, молодые люди стали расходиться поздно вечером. Парень проводил друга и отправился домой.
До трех часов ночи он поддерживал связь с матерью и отвечал на ее сообщения. После у него сел телефон.
Утром тело школьника случайно нашел один местных жителей в снегу у леса. Он замерз насмерть.
Похороны пройдут 10 марта, погибшего будут отпевать в храме. Односельчане знали его как хорошего парня из благополучной семьи.
Ранее полицейские раскрыли убийство российской первокурсницы спустя 20 лет.