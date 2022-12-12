Уголовное дело возбудили после гибели человека от падения крана в российском городе

По факту падения башенного строительного крана на стройплощадке в Абакане в Хакасии возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Абакане возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на строительной площадке

Напомним, на строительной площадке упал башенный кран.

По информации ведомства, 12 декабря около 11:00 (07:00 мск), при подъеме машинистом башенного крана бетонных плит произошло накренение стрелы и падение крана с высоты не менее 42 м.

Машинист крана, который находился в кабине, умер на месте. Двоих пострадавших строителей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Прокуратурой проводится проверка по факту случившегося. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда на строительной площадке.

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