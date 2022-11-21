21 ноября
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Происшествия

В ДТП с автобусом в сибирском регионе пострадали девять человек

В Красноярском крае прокуратурой Богучанского района организована проверка в связи с ДТП, где в рейсовом автобусе пострадали люди, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Как говорится в пресс-релизе, на момент происшествия в автобусе находилось 36 человек. В настоящее время в медицинское учреждение обратилось девять пострадавших.

Ведомство в ходе проверки даст оценку по соблюдению безопасности дорожного движения перевозчиком. Также будет проверено техническое состояние автобуса и его дорожного полотна в зимних условиях.

Ранее МЧС сообщало, что пассажирский автобус ПАЗ опрокинулся в районе населенного пункта Богучаны Красноярского края. В салоне находилось 35 человек, все из них взрослые. По данным полиции в салоне было 36 человек.

Ранее в Минздраве сообщали о 14 травмированных людях.

Ранее стало известно о смертельном ДТП с опрокидыванием ВАЗа, которое произошло на Алтае.

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