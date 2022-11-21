В ДТП с автобусом в сибирском регионе пострадали девять человек

Как говорится в пресс-релизе, на момент происшествия в автобусе находилось 36 человек. В настоящее время в медицинское учреждение обратилось девять пострадавших.
Ведомство в ходе проверки даст оценку по соблюдению безопасности дорожного движения перевозчиком. Также будет проверено техническое состояние автобуса и его дорожного полотна в зимних условиях.
Ранее МЧС сообщало, что пассажирский автобус ПАЗ опрокинулся в районе населенного пункта Богучаны Красноярского края. В салоне находилось 35 человек, все из них взрослые. По данным полиции в салоне было 36 человек.
Ранее в Минздраве сообщали о 14 травмированных людях.
Ранее стало известно о смертельном ДТП с опрокидыванием ВАЗа, которое произошло на Алтае.