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Происшествия

Уголовное дело завели в связи с избиением девочки под Бийском

Девочку-подростка избила сверстница, сообщает "Инцидент Бийск".

Девочку избили в Бийске.
Девочку избили в Бийске.
"Инцидент Бийск"

В поселке Заря Бийского района сняли видео, на котором девочку избивала сверстница. По словам очевидцев, она делает это систематически.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения".

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту случившегося.

Несовершеннолетнюю уже поставили на учет, с ее семьей организуют профилактическую работу.

Ранее в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.

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