Уголовное дело завели в связи с избиением девочки под Бийском

В поселке Заря Бийского района сняли видео, на котором девочку избивала сверстница. По словам очевидцев, она делает это систематически.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения".
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту случившегося.
Несовершеннолетнюю уже поставили на учет, с ее семьей организуют профилактическую работу.
Ранее в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.
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