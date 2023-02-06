6 февраля
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Происшествия

Угроза цунами объявлена в Италии из-за разрушительного землетрясения в Турции

Итальянские экстренные службы распространили предупреждение об угрозе цунами, сообщает vesti.ru.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

На юге страны приостановлено движение на железной дороге, приняты другие меры предосторожности.

Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежной зоне до отбоя тревоги.

Что произошло

Утром 6 февраля В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 (по другим данным — 7, 7). Разрушительная подземная волна достигла Сирии, Ирака (в этой стране с визитом находится делегация МИД РФ во главе с Сергеем Лавровым).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, пишет Газета.Ru. Еще 2383 человека получили ранения, сообщает Trend.В Сирии погибли 247 человек.

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