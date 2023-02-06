Угроза цунами объявлена в Италии из-за разрушительного землетрясения в Турции

На юге страны приостановлено движение на железной дороге, приняты другие меры предосторожности.

Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежной зоне до отбоя тревоги.

Что произошло

Утром 6 февраля В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 (по другим данным — 7, 7). Разрушительная подземная волна достигла Сирии, Ирака (в этой стране с визитом находится делегация МИД РФ во главе с Сергеем Лавровым).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, пишет Газета.Ru. Еще 2383 человека получили ранения, сообщает Trend.В Сирии погибли 247 человек.