Погибли более 200 сирийцев в результате «турецкого землетрясения»

Количество жертв землетрясения на севере Сирии превысило 200 человек, сообщает местный телеканал. Пока сообщается о 237 жертвах.

Множество людей остаются под завалами. Из-под обломков удалось извлечь порядка 400 человек, указывает Газета.Ru. Спасательная операция проводятся в условиях штормовой погоды и проливного дождя.

Президент Сирии Башар Асад начал экстренное совещание правительства.

Между тем не менее 76 человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщает РИА Новости.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги из-за землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил — все ведомства страны принялись к устранению последствий землетрясения, сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава государства уверен, что последствия катастрофы будут преодолены в ближайшее время, пишет m24.ru. Между тем турецкие власти объявили тревогу четвертого уровня и обратились за международной помощью.

Что произошло

Эпицентр землетрясения магнитудой 7, 4 находился в Турции.

Между тем мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения.