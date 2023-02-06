Массовая гибель людей, радиация, сдвиг оси Земли, опасные зоны: какие мощные землетрясения потрясли планету

Мощное землетрясение случилось в Турции 6 февраля . Данные трагических сводок постоянно обновляются. Власти объявили тревогу четвертого уровня и обратились за международной помощью.

Altapress.ru вспоминает, какие мощные толчки ощущали жители разных стран в разное время этого века. И как афтершоковые атаки повлияли на саму планету.

Цунами и АЭС

В марте 2011 года произошло, пожалуй, самое мощное и трагичное по своим последствиям землетрясение. Его магнитуда составила 8,9 (по другим данным — 9,0 и 9,1).

За подземным толчком последовало цунами — высотой 10 метров, на северный Хоккайдо — шесть метров, угрозу цунами объявляли в префектурах Иватэ и Фукусима.

Количество погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии превысило 15 тыс. человек. Полностью разрушено почти 46 тыс. зданий, почти 142,3 тыс. строений повреждено. 250 тыс. японцев долгое время оставались во временных убежищах.

В бетонном фундаменте японской атомной электростанции «Фукусима-1» образовалась дыра, из которой текла радиоактивная вода в море. Превышение радиоактивного йода в районе АЭС «Фукусима-1» в 3355 выше нормы.

Радиация с «Фукусимы» добралась до США, Голландии, Исландии и Швеции, России и многих других.

Воздушное пространство на АЭС «Фукусима-1» объявили бесполетной зоной.

«Радиоактивная» проблема актуальна до сих пор.

Землетрясение. unsplash.com

Афганское

Также одно из самых разрушительных землетрясений этого века — афганское. Оно случилось 22 июня 2022 года. Тогда погибли более 1,5 тыс. человек.

Магнитуда подземных колебаний составила 6,1. Подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

Гаити

Число жертв мощного землетрясения на Гаити в августе 2021-го составило почти до 1,3 тыс. человек, свыше 5,7 тыс. человек получили ранения и травмы.

Больницы были перегружены пациентами, людям не сразу удавалось получить медицинскую помощь. Раненые размещались на лужайках перед медицинскими учреждениями.

Магнитуда составила 7,2. Разрушено более 1,5 тыс. зданий, повреждено — более 5 тысяч.

Землетрясение. Сейсмограф. СС0

Отголоски монгольского в Сибири

Более 10 афтершоков в Сибири зафиксировано после «великого монгольского землетрясения», которое случилось в январе 2021-го. Магнитуда в эпицентре составила 6, 7.

Аварийную цепную реакцию на химкомбинате «Саянскхимпласт» в Сибири вызвало мощное землетрясение в Монголии.

Чуйское землетрясение

Чуйское землетрясение произошло в Республике Алтай 27 сентября 2003 года. Главный подземный толчок с показателем магнитуды 7,3 зафиксировали в 18:33.

Затем последовала серия афтершоков — за короткий промежуток времени произошло еще несколько сотен сейсмических событий.

Во многих городах люди выбежали из квартир и находились на улице несколько часов, боясь возвращаться в дома. Землетрясение почувствовали жители Горно-Алтайска, Барнаула, Бийска, Новосибирска.

В Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай имели место разрушения, но обошлось без человеческих жертв.

Опасные зоны России

Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым.

Сильные землетрясения там могут повторяться раз в 30 лет.

Землетрясение. Сейсмограф. СС0

Время катастрофы

Несмотря на то что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы.

Ось Земли сдвинулась

После землетрясения в Японии в 2011 году ось Земли сдвинулась на 17 сантиметров. Тогда корреспонденты altapress.ru созвонились с Сергеем Тихоцким, ученым секретарем института физики Земли (ИФЗ) имени О.Ю.Шмидта РАН (на тот момент, — прим. ред.), чтобы узнать, какие последствия могут ожидать жителей планеты после смещения земной оси.

«Смещение земной оси во время такого мощного землетрясения — нормальное явление. И после чилийского землетрясения ось сдвинулась на 8 см. Но ведь это совсем не означает, что смещение оси происходит в одном направлении! Более того, допустимо смещение земной оси до 0,5 м — за счет ежегодного передвижения воздушных масс, во время перехода „зима — лето“. Люди ведь никак не ощущают на себе „подвижки“ оси в 50 сантиметров. Поэтому „японские“ 17 сантиметров — просто мизер. Замечу, что земная ось смещается после каждого крупного землетрясения. Этот процесс (смещение оси) представляет интерес, скорее, для научных работников», — рассказал тогда эксперт.