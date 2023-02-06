Разрушения от землетрясения в Турции попали на видео

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны, сообщает РИА Новости .

Как минимум 50 человек погибли, 34 дома разрушено.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находится на глубине 7 км в районе Пазарчик.

О точном количестве пострадавших неизвестно, число растет.

На месте работают спасатели и медики.

Кроме того, землетрясение перешло на Сирию. Там погибли 16 человек в провинциях Алеппо и Идлиб, передает ТАСС.

Ранее около 600 человек пострадали от землетрясения в Иране.