Разрушения от землетрясения в Турции попали на видео

Как минимум 50 человек погибли, 34 дома разрушено.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находится на глубине 7 км в районе Пазарчик.
О точном количестве пострадавших неизвестно, число растет.
На месте работают спасатели и медики.
Кроме того, землетрясение перешло на Сирию. Там погибли 16 человек в провинциях Алеппо и Идлиб, передает ТАСС.
Ранее около 600 человек пострадали от землетрясения в Иране.
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