6 февраля
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Жизнь

Разрушения от землетрясения в Турции попали на видео

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны, сообщает РИА Новости.

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции.
Mash.

Как минимум 50 человек погибли, 34 дома разрушено.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находится на глубине 7 км в районе Пазарчик.

О точном количестве пострадавших неизвестно, число растет.

На месте работают спасатели и медики.

Кроме того, землетрясение перешло на Сирию. Там погибли 16 человек в провинциях Алеппо и Идлиб, передает ТАСС.

Ранее около 600 человек пострадали от землетрясения в Иране.

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