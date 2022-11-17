17 ноября
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Происшествия

Украинской признали ракету, упавшую в Польше. Что известно о громком инциденте — главное к этому часу

Ракету, упавшую в польской деревне Пшеводув, признало украинской Минобороны РФ, сообщает ТАСС. К такому же мнению пришли и на Западе. Как вели расследование и что известно к этому часу — в материале altapress.ru.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
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1
Как определили принадлежность ракеты?

Минобороны заявило, что их специалисты определили на фото обломки боеприпасов как элементы ракет системы С-300.

Такого же мнения придерживается президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, есть основания полагать, что ракету запустили из украинской системы ПВО. Однако ничто не указывает на то, что атака была преднамеренной.

2
Что было накануне?

Минобороны подчеркивает, что ВС России 15 ноября наносили высокоточные удары исключительно по украинским целям, не ближе 35 км от границы с Польшей. Все они попали точно в цель.

Уголь, огонь.
Уголь, огонь.
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3
Что о ситуации говорят на Западе?

Изначально страны Запада придерживались версии, что ракета принадлежит России.

Но 16 ноября многие изменили свое мнение. Агентство Associated Press опубликовало заявление представителей администрации США, что ракету выпустила Украина. Так их система ПВО пыталась перехватить российскую ракету.

Президент США Джо Байден отметил, что принадлежность ракеты российским силам «с точки зрения траектории маловероятна». Об этом он сказал на экстренной встрече на Бали.

4
Вердикт НАТО

После инцидента Североатлантический альянс собрал экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов. Они также согласились, что взрыв был вызван украинской зенитной ракетой.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность все еще лежит на России. Он уверен, из-за российских действий сработала система ПВО на Украине.

Тем не менее он утверждает, что НАТО не подозревает Россию в «планировании агрессивных действий против территории альянса».

Дым, пожар.
Дым, пожар.
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5
Дальнейшие действия

Джо Байден заявил, что дальнейшие действия Запад примет по итогам расследования инцидента.

6
Что произошло?

Напомним, инцидент произошел 15 ноября. Ракета попала в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши. В результате, произошел взрыв на производстве, от которого погибли два человека.

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