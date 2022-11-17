Минобороны заявило, что их специалисты определили на фото обломки боеприпасов как элементы ракет системы С-300.
Такого же мнения придерживается президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, есть основания полагать, что ракету запустили из украинской системы ПВО. Однако ничто не указывает на то, что атака была преднамеренной.
Минобороны подчеркивает, что ВС России 15 ноября наносили высокоточные удары исключительно по украинским целям, не ближе 35 км от границы с Польшей. Все они попали точно в цель.
Изначально страны Запада придерживались версии, что ракета принадлежит России.
Но 16 ноября многие изменили свое мнение. Агентство Associated Press опубликовало заявление представителей администрации США, что ракету выпустила Украина. Так их система ПВО пыталась перехватить российскую ракету.
Президент США Джо Байден отметил, что принадлежность ракеты российским силам «с точки зрения траектории маловероятна». Об этом он сказал на экстренной встрече на Бали.
После инцидента Североатлантический альянс собрал экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов. Они также согласились, что взрыв был вызван украинской зенитной ракетой.
Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность все еще лежит на России. Он уверен, из-за российских действий сработала система ПВО на Украине.
Тем не менее он утверждает, что НАТО не подозревает Россию в «планировании агрессивных действий против территории альянса».
Джо Байден заявил, что дальнейшие действия Запад примет по итогам расследования инцидента.
Напомним, инцидент произошел 15 ноября. Ракета попала в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши. В результате, произошел взрыв на производстве, от которого погибли два человека.