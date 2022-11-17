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Вердикт НАТО

После инцидента Североатлантический альянс собрал экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов. Они также согласились, что взрыв был вызван украинской зенитной ракетой.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность все еще лежит на России. Он уверен, из-за российских действий сработала система ПВО на Украине.

Тем не менее он утверждает, что НАТО не подозревает Россию в «планировании агрессивных действий против территории альянса».