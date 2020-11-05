Улетая из Сибири самолет потерял люк и надувной трап

В Красноярском крае произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Неприятность произошла ночью 1 ноября, однако только 5 ноября стало известно о потере самолетом спасательного трапа.

«В 02:26 после вылета из аэропорта Красноярска воздушного судна А-321, который используется авиакомпанией „Уральские авиалинии“ для перевозки грузов, на взлетно-пасадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап», — рассказали в ведомстве.

Пассажиров в самолете не было, подчеркнули в прокуратуре. Специалисты Росавиации выясняют причины инцидента.

Предварительно, у самолета отвалилась дверца люка, за которой в свернутом положении прятался трап. Соответственно, после приземления в Екатеринбурге в лайнере не нашли аварийно-спасательное оборудование.

В «Уральских авиалиниях» пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее в аэропорту Барнаула показали новый телескопический трап — сделан в Италии, предназначен для посадки-высадки пассажиров и не только.