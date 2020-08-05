В аэропорту Барнаула показали новый телескопический трап

Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова обновил парк спецтехники. К работе приступили новый аэродромный пожарный автомобиль, пассажирский трап и маркировочная машина.

Самоходный пассажирский телескопический трап модель TSP 4520D сделан в Италии. Он предназначен для посадки-высадки пассажиров, экипажа и допуска технического персонала на борт, а также обслуживания воздушных судов различных типов.

«Трап удобен в эксплуатации, широко используется в аэропортах регионального и международного назначения. Трап TSP 4520D подходит для обслуживания практически всех типов воздушных судов, принимаемых аэропортом Барнаул, его использование увеличит скорость обслуживания пассажиров на посадке и высадке», — сообщили в авиапредприятии.

Также в автопарк поступил пожарный автомобиль на базе КАМАЗ 65224 2020 года выпуска позволяет разместить боевой расчет из шести человек, имеет дистанционное управление.

Аэродромный пожарный автомобиль. airaltay.ru

Обновили и оборудование для нанесения дорожной разметки HYVST ATM-1800. Безвоздушный аппарат будет наносить дневные маркировочные знаки на искусственные покрытия аэродрома. Он позволяет распылять более густую краску, и линия меньше растекается, быстрее сохнет и дольше держится на поверхности.

Оборудование для нанесения дорожной разметки. airaltay.ru

ЧП с трапом

12 февраля 2019 года при посадке пассажиров рейса № 652 Барнаул — Москва на борт самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло обрушение верхней площадки автотрапа.

По данным правоохранительных органов, шесть человек упали с трапа.

По информации Минтранса, трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.

Виновного установили в феврале 2020 года. Бывшего начальника службы спецтранспорта «Авиапредприятие Алтай» приговорили к ограничению свободы.