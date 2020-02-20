В Барнауле нашли виновного в падении людей с трапа в аэропорту

Бывшего начальника службы спецтранспорта «Авиапредприятие Алтай» приговорили к ограничению свободы. Суд признал его виновным в ЧП с трапом 12 февраля 2019 года, когда упали с высоты и травмировались несколько человек, сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте.

Будучи начальником службы спецтранспорта, он выпустил в эксплуатацию технически неисправный самоходный трап, в результате чего произошло складывание площадки трапа и падение людей.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе полное признание вины, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что крушение площадки трапа произошло в результате коррозии металла. Коррозия образовалась из-за того, что техническое обслуживание трапа производилось несвоевременно.

Напомним, 12 февраля 2019 года в барнаульском аэропорту при посадке на борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» рухнул трап. Пассажиры упали с высоты 2,5 метра и получили травмы.