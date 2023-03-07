Улицы в кипятке. Без тепла и горячей воды остались 30 тыс. жителей Владивостока

Сообщение об аварии поступило в 10:40 (03:40 мск). Порыв произошел на сетях ВПЭС в районе ул. Ивановская, 3.
Улицы, включая центральную площадь, оказались затоплены горячей водой.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как улицы окутаны густым паром. Из-за этого автомобили вынуждены ехать очень осторожно. На дорогах образовались пробки.
Без теплоснабжения и горячего воды остались около 30 тыс. жителей Владивостока. Пострадавших нет.
Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ. Улицы убирают от последствий коммунального потопа.
Не обходится без аварий и в Барнауле. Столб воды размером с 5-этажку забил в Барнауле.