7 марта
﻿
Происшествия

Улицы в кипятке. Без тепла и горячей воды остались 30 тыс. жителей Владивостока

Крупная коммунальная авария произошла на участке теплотрассы во Владивостоке 7 марта. Без горячего водоснабжения и тепла оказались около 30 тыс. жителей города. Об этом сообщает ТАСС.

Затопленные улицы Владивостока
Затопленные улицы Владивостока
Скриншот, Инцидент Владивосток

Сообщение об аварии поступило в 10:40 (03:40 мск). Порыв произошел на сетях ВПЭС в районе ул. Ивановская, 3.

Улицы, включая центральную площадь, оказались затоплены горячей водой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как улицы окутаны густым паром. Из-за этого автомобили вынуждены ехать очень осторожно. На дорогах образовались пробки.

Без теплоснабжения и горячего воды остались около 30 тыс. жителей Владивостока. Пострадавших нет.

Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ. Улицы убирают от последствий коммунального потопа.

Не обходится без аварий и в Барнауле. Столб воды размером с 5-этажку забил в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость