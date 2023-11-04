Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

Как сообщает Baza, Олег Протопопов выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Вместе они выиграли две олимпиады и стали четырехкратными чемпионами мира.
Ранее мы рассказывали о смерти Анфисы Резцовой.
Олег Протопопов умер на 92-м году жизни.
Как сообщает Baza, Олег Протопопов выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Вместе они выиграли две олимпиады и стали четырехкратными чемпионами мира.
Ранее мы рассказывали о смерти Анфисы Резцовой.
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