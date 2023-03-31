31 марта
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Происшествия

Умер известный на Алтае преподаватель, музыкант, этнограф, фотограф и краевед

Родившийся в Алтайском крае заслуженный деятель культуры РФ Альфред Позняков умер 31 марта, сообщает «Катунь 24». Ему было 86 лет.

Альфред Позняков.
Альфред Позняков.
А. Познякова

Альфред Арьевич родился в Барнауле, где прошли его детство и юность.

В школьные годы увлекся фотографией. Впоследствии стал одним из основателей кафедры фото- и видеотворчества Алтайского колледжа культуры, где преподавал более 30 лет.

Позняков также известен как один из первых кинолюбителей Алтайского края. Какое-то время он играл в джазовом оркестре, а после работал в алтайском краеведческом музее. Стал заслуженным членом Русского географического общества.

Информация о дате и месте прощания с разносторонним деятелем искусств будет известна позже.

Ранее после долгой болезни умер алтайский хоккеист Сергей Жуков.

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