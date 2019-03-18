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Происшествия

Умер мальчик-маугли, который жил в заваленной мусором московской квартире

В одной из квартир Москвы нашли мертвым семилетнего мальчика. Ребенок за свою жизнь практически не был на улице.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Мертвым мальчика обнаружила его мать. Она пыталась разбудить ребенка, но не смогла. Приехавшие врачи диагностировали остановку сердца, сообщает Life.

Ребенок страдал аутизмом. По словам соседей, матери дома почти не было, а бабушка постоянно приносила в квартиру мусор, так как страдала накопительством, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее в Москве спасли пятилетнюю девочку-маугли, которая долгое время жила в куче мусора без еды и воды. Девочка почти не говорила и болела гнойным отитом. Позже в детской больнице девочка начала разговаривать.

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