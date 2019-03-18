Умер мальчик-маугли, который жил в заваленной мусором московской квартире

В одной из квартир Москвы нашли мертвым семилетнего мальчика. Ребенок за свою жизнь практически не был на улице.

Мертвым мальчика обнаружила его мать. Она пыталась разбудить ребенка, но не смогла. Приехавшие врачи диагностировали остановку сердца, сообщает Life.

Ребенок страдал аутизмом. По словам соседей, матери дома почти не было, а бабушка постоянно приносила в квартиру мусор, так как страдала накопительством, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее в Москве спасли пятилетнюю девочку-маугли, которая долгое время жила в куче мусора без еды и воды. Девочка почти не говорила и болела гнойным отитом. Позже в детской больнице девочка начала разговаривать.