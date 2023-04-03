Умер пассажир на борту самолета, летевшего из Таиланда в Россию

Российский турист скончался в летевшем из Таиланда в Россию пассажирском самолете, пишет Aviaincident .

Несчастный случай произошел накануне во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air.

Умерший — мужчина 1948 года рождения. Пилоты благополучно посадили лайнер во аэропорту прилета, пишет Lenta.ru.

Причина произошедшего не указывается.

Ранее за 30 минут до посадки молодой мужчина умер на борту самолета.

По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием. В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер.

А в самолете авиакомпании S7 при выполнении рейса из Египта обнаружили труп россиянина.