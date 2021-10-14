Умер подросток, которого «из шалости» подожгли в Алтайском крае

14-летний подросток из Горняка, которого сверстник облил бензином и поджег «из шалости», скончался. Об этом сообщил « Толк » со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 14 октября мальчика похоронят в родном городе.

В СУ СКР по Алтайскому краю заявили, что расследование уголовного дела продолжается по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Поджегшему товарища мальчику нет 16 лет и он не понесет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего школьник получил ожог 50% тела и попал в больницу, но его жизни ничего не угрожало.

Напомним, 5 сентября трое 14-летних подростков проводили время вместе. Один из друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости.

Ход расследования взял на контроль центральный аппарат СК.