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Происшествия

Умер заведующий реанимацией барнаульской больницы № 10

В Барнауле скончался и. о руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Юрий Кочетов. Когда врач уже был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный, мотивируя это тем, что работать некому, рассказала «Банкфаксу» депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых.

Свеча.
Свеча.
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О ситуации ей стало известно от супруги умершего врача Елены Кочетовой. Также Молодых удалось пообщаться с доктором по телефону, когда он уже был в тяжелом состоянии.

У Юрия Кочетова были признаки коронавирусной инфекции, поэтому он сдал тест, но даже спустя неделю не получил результатов. Он рассказывал депутату, что неоднократно обращался к руководству больницы с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ.

«Руководство учреждения мотивировало невозможность предоставить больничный лист тем, что работать попросту некому. В связи с этим Кочетов из последних сил возглавлял отделение», — пишет сайт.

Полторы недели назад состояние врача ухудшилось. Ему позволили проходить лечение дома, но результаты теста так и не озвучили, говорит Оксана Молодых.

Также из своих источников доктор узнал о подтвердившемся у него коронавирусе. Депутат общалась с представителями учреждения, но там заявили, что результаты тестов — это врачебная тайна.

Депутат Госдумы от Алтайского края, справедливоросс Александр Терентьев на основе жалобы родственников реаниматолога направил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации.

Ранее в Барнауле на 66 году жизни скончался заведующий первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, заслуженный врач РФ Игорь Деев.

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