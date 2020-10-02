В Алтайском крае скончался еще один именитый врач

В Барнауле на 66 году жизни скончался заведующий первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, заслуженный врач РФ Игорь Деев. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Доктор скончался 1 октября.

Он бессменно возглавлял первое травматологическое отделение больницы с 1996 года.

По инициативе и при личном участии Игоря Деева на базе отделения появился краевой центр тяжелой сочетанной травмы, отделение травмы кисти, отделение вертебрологии.

«Как заведующий отделением Игорь Тимофеевич оперировал наиболее сложных больных. За многие годы работы его сильные и умелые руки вернули радость жизни ни одной тысяче больных», — подчеркнули в министерстве.

С 1997 года по 2004 год он был главным внештатным травматологом Барнаула, экспертом фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края, краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и краевой общественной палаты врачей, членом краевой аттестационной комиссии минздрава региона, имел 9 научных статей, патент на изобретение фиксатора позвоночника.

Также доктор имел звание «Почетный донор России», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Игорь Деев. Минздрав Алтайского края.

«Игорь Тимофеевич создал стабильный, высоко работоспособный коллектив. Он был хорошим учителем, чутким и внимательным врачом, уважаемым коллегой в коллективе и в медицинской общественности. Огромный вклад в развитие здравоохранения Алтайского края Игоря Тимофеевича трудно переоценить. Медицинское сообщество края скорбит об этой невосполнимой утрате. Выражаем искреннее сочувствие родственникам и близким Игоря Тимофеевича», — говорится в сообщении минздрава.

В 2020 году Алтайский край потерял уже нескольких врачей. Александр Зальцман, главврач Железнодорожной больницы, скончался в ночь с 11 на 12 июня.

2 сентября на 60-м году жизни умер известный алтайский хирург Юрий Субботин.

В июне скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.

В феврале стало известно о смерти главного врача городской больницы № 1 Рубцовска 44-летнего Игоря Данилюка.