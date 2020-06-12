В Барнауле от коронавируса умер главврач Железнодорожной больницы Александр Зальцман

Прощание со знаменитым врачом состоится 13 июня с 14:00 до 15:30 по адресу: проспект Космонавтов, 64.
В региональном минздраве сообщили, что у Зальцмана обнаружили COVID-19. Он проходил лечение в госпитале горбольницы № 5. Причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции.
Александр Зальцман — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. Родился в Барнауле. Обучался в школе № 40. В 1979 году окончил Алтайский государственный медицинский университет. Работал в Смоленской ЦРБ. Главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД».
Ранее в Барнауле скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У медика обнаружили коронавирус.