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Жизнь

В Барнауле от коронавируса умер главврач Железнодорожной больницы Александр Зальцман

Главный врач Железнодорожной больницы Александр Зальцман умер в ночь с 11 на 12 июня, сообщает «Катунь 24».

Александр Зальцман.
Александр Зальцман.
zhd-barnaul.ru

Прощание со знаменитым врачом состоится 13 июня с 14:00 до 15:30 по адресу: проспект Космонавтов, 64.

В региональном минздраве сообщили, что у Зальцмана обнаружили COVID-19. Он проходил лечение в госпитале горбольницы № 5. Причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Александр Зальцман — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. Родился в Барнауле. Обучался в школе № 40. В 1979 году окончил Алтайский государственный медицинский университет. Работал в Смоленской ЦРБ. Главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД».

Ранее в Барнауле скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У медика обнаружили коронавирус.

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