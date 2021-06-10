Умер «смотрящий» за Воронежем вор в законе Плотник

Воронежский вор в законе Олег Плотников по прозвищу Плотник умер в возрасте 56 лет из-за проблем со здоровьем, пишет « Ъ-Черноземье ».

Олег Плотников был «коронован» в 1993 году и с тех пор имел статус «смотрящего» по Воронежу, пережил два покушения.

В 2010 году попался по подозрению в хранении и перевозке наркотиков, получил восемь месяцев колонии. Всего, по данным «TV Губерния», Плотник был судим 11 раз.

В 2015 году его лишили титула «вора в законе» из-за того, что он якобы потратил 10 млн долларов из «общака». Но уже через месяц титул вернули, отметили «Вести Воронеж».

Плотников был единственным вором в законе в Воронежской области, и в ближайшее время никого короновать не будут, сообщил собеседник «Ъ-Черноземье» в кругах авторитетных бизнесменов региона.

«Во-первых, такое пожелание уже пришло от Шакро (Шакро Молодой, Захарий Калашов), во-вторых, преемников Олег Иванович, к сожалению, подготовить не успел. Достойные люди в Воронеже есть, но некоторые из них не хотят просто этого статуса, а другие давно в цивилизованном бизнесе», — сказал источник.

По его оценкам источников, в регион могут прибыть «люди с Кавказа».

Ранее под суд отправили вора в законе Радика Шафигуллина, известного в криминальном мире как Чича.