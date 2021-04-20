Коронованный в лихие 90-е вор в законе Чича пойдет под суд за свой статус

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела 50-летнего уроженца Республики Татарстан, обвиняемого по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Под суд за статус пойдет вор в законе Радик Шафигуллин, известный в криминальном мире как Чича, уточняет «Прайм Крайм».

Он отбывает 20-летний срок за убийства в колонии Иркутской области.

Коронация

Обвиняемый был коронован в 1998 году. Сейчас он занимает высшее положение в преступной иерархии, обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде.

Убийства

В 2009 году Верховный суд Татарстана приговорил Чичу к 20 годам лишения свободы за покушение в 2003 году на лидера нижнекамской ОПГ «Мамшовские», в результате которого погибли два человека.

Самый молодой

Шафигуллин вырос в Нижнекамске. Там же получил свою первую судимость в 16 лет — три года за грабеж, пишет Lenta.ru. Через десять лет он снова сел за подделку документов. После коронации в 1998 году Чича стал одним из самых молодых воров в законе. Ему тогда было 28 лет.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Уникальное понятие

Вор в законе — титул представителя элиты преступного мира, который пользуется большим авторитетом в своей окружающей среде.

Понятие «вор в законе» не имеет аналогов в мировой практике и присуще только СССР и постсоветскому пространству.

В Советском союзе был принят воровской кодекс. «Документ» окончательно сформировался к 70-м годам в ходе многочисленных воровских разбирательств.

Кризис

Законы воровского мира переживают определенный «кризис», старые авторитеты потеснены новыми и многие обычаи отошли в прошлое.

Более того, «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.