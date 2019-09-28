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Происшествия

Воры в законе намерены вывезти «общак» за границу. Размер кримминальной кассы

Главная касса преступного мира России — «общак» — в ближайшее время может переместиться в Турцию. По оценкам оперативников, размер криминальной кассы может достигать нескольких десятком миллионов долларов.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Инициатором «вывоза кассы» является вор в законе Гела Гальский (Гела Кардавия), который недавно вышел на свободу.

Гальский, которого называют правой рукой покойного Деда Хасана, 26 сентября амнистирован в Белоруссии.

Несмотря на то, что вору пришлось для амнистии сотрудничать с тюремной администрацией, «его статус считается общепризнанным» в преступном мире, пишет Life.

Гальский в ближайшее время уедет в Турцию — куда уже перебралось внушительное число представителей криминального мира.

«Есть все предпосылки для того, что так называемый воровской общак — тоже переместится в Турцию», — говорится в расследовании интернет-издания.

Ранее сообщалось, что криминальный мир России обсуждал кандидатуру того, кто будет следить за «фондом взаимопомощи» в преступном сообществе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Место кассы

Некоторые воры в законе убеждены в том, что «касса» и тот, кто за ней присматривает, должны находиться в России; другие уверены, что ей можно распоряжаться удаленно; третьи хотят переправить фонд за границу, добавил источник.

На данный момент негласным держателем «общака» является вор в законе Олег Медведев по прозвищу Шишкан, пишет ura.ru. Однако в данный момент лидер преступного мира находится в СИЗО.

Точный размер всероссийского общака неизвестен, однако, по оценке оперативников, может достигать нескольких десятков млн долларов.

Чемодан, вокзал

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

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