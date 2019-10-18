«Элита» преступного мира: как становятся «ворами в законе», тайна коронации

В современном обществе практически каждый человек понимает, кто такой вор в законе, или криминальный генерал, мафиози.

Список криминальных авторитетов не раз публиковался в открытом доступе. При этом слишком мало информации о том, кого представляли и представляют собой эти люди, и как становятся ворами в законе.

Уникальное понятие

Вор в законе — титул представителя элиты преступного мира, который пользуется большим авторитетом в своей окружающей среде.

Понятие «вор в законе» не имеет аналогов в мировой практике и присуще только СССР и постсоветскому пространству.

В Советском союзе был принят воровской кодекс. «Документ» окончательно сформировался к 70-м годам в ходе многочисленных воровских разбирательств.

Коронация

Традиция «коронования» идет из периода, когда воры, чтобы поднять собственный авторитет, распространяли байки о происхождении воровской касты от разбойничьих атаманов, которые принадлежали к дворянству, пишет ugolovnyi-expert.com. Сама процедура коронации, чтобы стать вором в законе, не очень известна — сообщество преступного мира относится к наиболее закрытым сообществам.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

О титуле

Данный титул доступен далеко не каждому.

Прежде всего , человек сообщает о своем намерении другим представителям этого титула.

человек сообщает о своем намерении другим представителям этого титула. Воры в законе рассылают вести по всем тюрьмам и изоляторам России с извещением о том , что такой-то , имеющий кличку такую-то , желает стать вором в законе. Каждый , кто может что-то сказать о кандидате , вспомнить старые грехи , должен это сделать.

что такой-то имеющий кличку такую-то желает стать вором в законе. Каждый кто может что-то сказать о кандидате вспомнить старые грехи должен это сделать. Потенциальному вору в законе необходимо заручиться поддержкой двух воров в законе с пятилетним стажем. Они будут выступать его поручителями.

После того, как соответствующие лица будут извещены должным образом, начинается сходка. Становятся ворами в законе после коронации.

Кризис

В 2019 году законы воровского мира переживают определенный кризис, старые авторитеты потеснены новыми и многие обычаи отошли в прошлое.

Более того, «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Также в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.

Тюрьма , колючая проволока. pixabay.com

Видимо, по этой причине «титулованные генералы» стали отказываться от «званий». Так, предприниматель Амерхан Муцоев (Мори) выиграл иск о признании себя «не вором в законе».

Ранее от этого статуса отказался москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде, как Муха Люберецкий.

Таковы реалии 2019-го.