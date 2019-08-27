Вслед за Мухой Люберецким от титула «вор в законе» отказался «примерный» бизнесмен

Предприниматель Амерхан Муцоев (Мори) выиграл иск о признании себя «не вором в законе». Иск рассматривал Хамовнический суд Москвы, пишет « МК ».

Амерхан — родной брат известного политика, депутата Госдумы РФ Зелимхана Муцоева. В криминальный список его занесло ИА «Прайм Крайм» на основании милицейской карточки оперативного учета.

Муцоев ни разу не сидел в тюрьме и не привлекался к уголовной ответственности, пишет bfm.ru.

Он подал в суд с требованием признать недействительными распространенные сведения о себе и выиграл иск.

Не считается

Вор в законе — титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом, пишет secretmag.ru. Ранее от этого статуса отказался москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде, как Муха Люберецкий, пишет ura.ru.

Однако редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер в этом контексте подчеркнула, что он должен был заявить о своем отречении ворам, а не полицейским, сообщает Lenta.ru.

Тюрьма , колючая проволока. pixabay.com

Почему отказываются

Российские воры в законе оказались в опале — 1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за один лишь воровской статус можно получить от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.

Также законом предусматривается, что лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание ниже низшего предела либо условное осуждение. В отдельный состав преступления выделяется координация действий организованных групп. За это грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и миллионный штраф.

Изменение уголовного законодательства российский лидер инициировал 14 февраля.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Спустя месяц президентский законопроект приняла Госдума; Совет Федерации одобрил документ 27 марта.