Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева, передает ТАСС.
Ранее подробности смерти Светланы Джимбиновой, которую нашли в квартире спустя год после смерти
Вере Васильеве было 97 лет.
Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева, передает ТАСС.
Ранее подробности смерти Светланы Джимбиновой, которую нашли в квартире спустя год после смерти
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