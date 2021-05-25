Умерла школьница во время сдачи ОГЭ

Среди возможных причин смерти — жаркая погода и проблемы с сердцем, сообщает «Регион 15».

В Моздоке было плюс 27 градусов.

Глава Моздокского района Олег Яровой уточнил, что девочке было 16 лет, сообщает «ГТРК „Алания“».

Версия о сердечном приступе пока не нашла подтверждения в официальных источниках. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, пишет «Росбалт».

В 2019 году Рособрнадзор в связи со смертью школьницы из Чебоксар во время сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) по математике призвал родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии. Ученица школы Чебоксар умерла во время сдачи ЕГЭ. Дежурившие в школе во время сдачи экзамена медицинские сотрудники оказали девочке экстренную помощь, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца.