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Происшествия

Умерла жена депутата, обвинявшая мужа в избиении

В Москве умерла жена депутата Валерия Демина — Анастасия. О смерти жены на своей странице во «ВКонтакте» рассказал сам Демин.

По его словам, Анастасия скончалась 6 мая.

В феврале Telegram-канал Baza сообщал, что 42-летняя женщина обвинила своего супруга в избиении. Она утверждала, что муж вернулся с СВО и жестоко ее избил. Мужчина был недоволен тем, что жена со сломанной рукой почти не занимается работой по дому.

Анастасия написала на мужа заявление в полицию, но позже забрала его, указывает Газета.Ru.

В последние месяцы женщина мучалась от боли из-за сломанного плеча, принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки.

Причина ее смерти еще неизвестна.

Ранее бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены. Мужчина опубликовал во «ВКонтакте» пост с признанием, в котором обвинил супругу в предательстве и заявил, что «сделал это».

Также он написал, что понесет наказание с гордо поднятой головой.

И добавил — «лживая тварь получила по заслугам», а ему «плевать, что будет с ним». В то же время он попросил «сберечь дочку», потому что «она его последний стимул жить».

По предварительным данным, он убил жену из-за ревности.

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