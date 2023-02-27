27 февраля
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Происшествия

Унесло в море основательницу детского театра «Лось и светлячок»

В Кобулети пятые сутки ищут пропавшую в море основательницу детского петербургского театра «Лось и светлячок» Ирину Слюсарь, сообщает 78.ru со ссылкой на паблик «Молодые грузины Петербурга».

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

33-летняя девушка прогуливалась с подругой у воды. Внезапно волна накрыла собаку, которая была с ними, и они бросились в море ее спасать.

Подруге Слюсарь удалось выбраться, она госпитализирована, указывает Газета.Ru. Полиция и волонтеры разыскивают пропавшую.

О пропавшей

Ирина Слюсарь родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств. Позже основала театр кукол «Лось и светлячок».

Ранее две машины с россиянами унесло в Черное море. Внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне).

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