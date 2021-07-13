Упавшего с электросамоката российского мэра прооперировали в столичной клинике

Медики прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова, получившего тяжелую травму после падения с электросамоката, сообщает ТАСС .

У Курбатова черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер, повреждение ключицы и травма живота.

Глава города был найден без сознания около местного санатория случайным прохожим. В больнице врачи ввели его в искусственную кому.

После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву, пишет bfm.ru.

Транспортировка в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко прошла успешно.

51-летний Александр Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.

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