13 июля 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Упавшего с электросамоката российского мэра прооперировали в столичной клинике

Медики прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова, получившего тяжелую травму после падения с электросамоката, сообщает ТАСС.

Электросамокат.
Электросамокат.
CC0

У Курбатова черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер, повреждение ключицы и травма живота.

Глава города был найден без сознания около местного санатория случайным прохожим. В больнице врачи ввели его в искусственную кому.

После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву, пишет bfm.ru.

Транспортировка в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко прошла успешно.

51-летний Александр Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.

Ранее сообщалось, что МВД РФ и Минтранс РФ заканчивают готовить проект правил использования средств индивидуальной мобильности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость