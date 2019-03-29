Упавшим с трапа в барнаульском аэропорту выплатили компенсации

Страховая компания выплатила компенсацию пассажирам, пострадавшим во время падения с трапа самолета А320 в Барнауле, а аэропорт возместил расходы за неиспользованные билеты, сообщает РИА Новости.

«Аэропорт выплатил нам фактически понесенные расходы авиа, железнодорожные билеты, отель — штраф по которому составляет 100% от суммы. Также пришла выплата от страховой компании „Альфа страхование“ в сумме 220 тысяч рублей», — рассказала одна из пострадавших Дарья Ермолаева.

По ее словам, материальную компенсацию ей никто еще не выплатил, потому что идут следственные мероприятия.

«Когда следствие и суд выяснят, кто виноват, тогда можно будет думать о компенсации моральной. Пока же у меня прошел месяц постельного режима, я начала передвигаться на костылях, мне даже сидеть еще нельзя в течение двух месяцев», — отметила пострадавшая.

ЧП произошло рано утром 12 февраля во время посадки на борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Барнаул — Москва (Домодедово).

По данным правоохранительных органов, шесть человек упали с трапа. Предварительно, произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После происшествия в аэропорту были обследованы все эксплуатируемые трапы. Была прекращена эксплуатация четырех трапов, двух — прекращена.

Всего в барнаульском аэропорту 11 трапов.

После инцидента авиапредприятие приобрело несколько трапов французского производства.