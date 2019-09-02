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2 сентября
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Происшествия

Управляющая компания заплатит сотни тысяч рублей за упавшие на детей глыбы льда

Управляющая компания Барнаула получит штраф в 250 тысяч рублей за то, что вовремя не очистила крышу дома от наледи, из-за чего куски льда упали на двух детей, получивших травмы головы. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Сосульки в Барнауле. Март 2017.
Сосульки в Барнауле. Март 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Установлено, что в марте 2019 года управляющая компания не очистила вовремя от наледи крышу многоэтажного дома по проспекту Ленина, и ребята получили травмы.

По Жилищному кодексу, содержание общего имущества дома должно обеспечивать в том числе безопасность жизни и здоровья граждан. Именно управляющая организация несет ответственность за оказание всех услуг и выполнение работ. После происшествия прокурор Железнодорожного района возбудил дело об административном правонарушении.

Мировой судья еще в июне назначил штраф в 250 тысяч рублей. Управляющая компания пыталась опротестовать это решение. Но Железнодорожный районный суд оставил его в силе.

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