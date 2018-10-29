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Происшествия
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Ураган в Сибири повредил мост к школе, сорвал крышу колледжа и повалил деревья

В ночь на 29 октября над Новосибирской областью пронесся ураган, который сорвал кровлю колледжа им. Покрышкина, повредил мост к школе и обрушил торговые палатки и деревья.

Последствия урагана в Новосибирской области.
Последствия урагана в Новосибирской области.
vk.com/act54

Кровля колледжа сорвана на площади 120 кв. метров. Организованы ремонтные работы, сообщает «Интерфакс».

Масштабных отключений в Новосибирске удалось избежать, повалено несколько деревьев. Восстанавливается электроснабжение нескольких десятков домов в частном секторе.

Ветер повредил пешеходный мост к школе в Калининском районе.

«Сегодня утром сотрудники школы № 26 и жители микрорайона Менделевский пробирались до места назначения сквозь гаражи. Несколько пролётов моста, который вел к учебному заведению и на жимассив, лишились напольного покрытия, и мост стал непригоден для использования», — говорится в сообщении паблика АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Рабочие с утра уже начали ремонт моста, пишет Тайга.инфо.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер привел к серьезным пожарам в Алтайском крае. Скорость ветра достигала 25−28 метров в секунду. Самые серьезные возгорания произошли в Курьинском и Заринском районах (всего возгорания зафиксировали в 15 районах). Пожарные и добровольцы боролись со стихией при штормовом ветре до глубокой ночи. Жилые дома удалось спасти, но без серьезных потерь не обошлось.

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