Урал серьезно «тряхнуло»: дома в трещинах, эвакуированы пациенты больницы

Ночью 5 сентября в Челябинской области на глубине 10 км произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Эвакуирована больница, расположенная в Усть-Катаве, сообщают « Новости УрФО ».

В результате произошедшего землетрясения на здании больницы появились «угрожающие трещины».

Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники экстренных служб получили 627 обращения от жителей трех муниципалитетов — Катав-Ивановска, Ашинского района и Усть-Катава, пишет Газета.Ru. Землетрясение ощутили и жители Свердловской области.

Особенно ощутимыми толчки были в Челябинской области недалеко от города Катав-Ивановск. На пол падали предметы утвари, раскачивались люстры, а в некоторых домах на стенах даже появились трещины, пишет ura.ru.

Сейсмическая «волна» дошла до Башкирии.

Сформированы 16 групп МЧС для того, чтобы обследовать дома на предмет появившихся из-за землетрясения повреждений — они могут представлять собой угрозу для безопасности местных жителей.

В районах, граничащих с Республикой Алтай, возможны толчки силой до 9 баллов. Такая вероятность сохранится в течение ближайших 50 лет. Об этом altapress.ru рассказал специалист Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН.